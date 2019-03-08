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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• قالوا ليك ناس النجم الساحلي تابعوا مباراة الوصيف في نيالا.
• التوانسة طوالي اكدوا التأهل .. وكمان قدموا التهاني للجماهير.
• طبعا الجماهير ما كانت شغالة بالمباراة التانية.
• بعد مستوى الوصيف في سوسة قالوا الجولة محسومة.
• الجماهير قالت لي ناس النادي في شنو كمان.
• لاعبي النجم قالوا ليهم مبروك اتأهلنا خلاص لنهائي البطولة العربية.
• قالوا ليهم معقولة انتوا لسه ما سافرتوا وكمان تتأهلوا.
• دي كذبة ابريل في مارس.
• ايوااا يمكن الوصيف انسحب من مباراة الاياب.
• لاعبي النجم الساجلي قاموا رسلوا للجماهير لقطات من مباراة حي الوادي في الواتساب.
• طوالي جماهير النجم الساحلي طالبت الاستعداد مبكرا للمباراة النهائية.
• واعتبار مباراة ام درمان امام الوصيف اعدادية بس.
• طبعا في ناس في النجم الساحلي عاقلين جدا جدا.
• قالوا ليهم يا ناس انتوا ما نصاح.
• استاد الوصيف دا قريب من ملعب الهلال.
• وانتوا كلكم عارفين الهلال كويس .. وكمان عنده جماهير شرسة.
• الفريق دا يعتبر بعبع مخيف .. وادخل النجم في تجربة صعبة ما بتتنسي كلو كلو.
• الناس الفرحانين فوق ديلك قالو للعاقلين ديل ودا علاقتو شنو بمباراة الوصيف.
• قالوا ليهم كيف دا كلامكم.
• يمكن ناس الهلال ديل يقيفوا مع الوصيف في مباراة النجم الساحلي.
• وكلنا عارفين تأثير جماهير الهلال في المباريات الكبيرة.
• الناس الما عاقلين ضحكوا شديد على الناس العاقلين .. وقالوا ليهم انتوا طلعتوا ما عاقلين .. ومواسير كمان.
• اها ما علينا.
• المهم نتمنى للجميع جمعة سعيدة.
(صمت اخير) ..
• في يوم الجمعة اكثروا من الصلاة على افضل خلق الله.
• (اللهم صلي وسلم على حبيبك ونبيك محمد .. عدد خلقك .. ورضا نفسك .. وزنة عرشك .. ومداد كلماتك).
كانت هذه تفاصيل خبر فطور الجمعة ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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