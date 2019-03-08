فطور الجمعة ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• قالوا ليك ناس النجم الساحلي تابعوا مباراة الوصيف في نيالا.

• التوانسة طوالي اكدوا التأهل .. وكمان قدموا التهاني للجماهير.

• طبعا الجماهير ما كانت شغالة بالمباراة التانية.

• بعد مستوى الوصيف في سوسة قالوا الجولة محسومة.

• الجماهير قالت لي ناس النادي في شنو كمان.

• لاعبي النجم قالوا ليهم مبروك اتأهلنا خلاص لنهائي البطولة العربية.

• قالوا ليهم معقولة انتوا لسه ما سافرتوا وكمان تتأهلوا.

• دي كذبة ابريل في مارس.

• ايوااا يمكن الوصيف انسحب من مباراة الاياب.

• لاعبي النجم الساجلي قاموا رسلوا للجماهير لقطات من مباراة حي الوادي في الواتساب.

• طوالي جماهير النجم الساحلي طالبت الاستعداد مبكرا للمباراة النهائية.

• واعتبار مباراة ام درمان امام الوصيف اعدادية بس.

• طبعا في ناس في النجم الساحلي عاقلين جدا جدا.

• قالوا ليهم يا ناس انتوا ما نصاح.

• استاد الوصيف دا قريب من ملعب الهلال.

• وانتوا كلكم عارفين الهلال كويس .. وكمان عنده جماهير شرسة.

• الفريق دا يعتبر بعبع مخيف .. وادخل النجم في تجربة صعبة ما بتتنسي كلو كلو.

• الناس الفرحانين فوق ديلك قالو للعاقلين ديل ودا علاقتو شنو بمباراة الوصيف.

• قالوا ليهم كيف دا كلامكم.

• يمكن ناس الهلال ديل يقيفوا مع الوصيف في مباراة النجم الساحلي.

• وكلنا عارفين تأثير جماهير الهلال في المباريات الكبيرة.

• الناس الما عاقلين ضحكوا شديد على الناس العاقلين .. وقالوا ليهم انتوا طلعتوا ما عاقلين .. ومواسير كمان.

• اها ما علينا.

• المهم نتمنى للجميع جمعة سعيدة.

(صمت اخير) ..

• في يوم الجمعة اكثروا من الصلاة على افضل خلق الله.

• (اللهم صلي وسلم على حبيبك ونبيك محمد .. عدد خلقك .. ورضا نفسك .. وزنة عرشك .. ومداد كلماتك).