شروم الذي أشعل ثورة الغضب في نفوس السودانيين يعود للأضواء من جديد

التاريخ: 08-مارس-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة أحالت السلطات المختصة لمحكمة الخرطوم شمال بلاغ المتهم (م.ح) الملقب بـ(شروم)، الذي قام بعمل مقطع فيديو عبر وسائط التواصل الاجتماعي، يظهر فيه وهو يحمل سلاحاً يحذر من عدم الخروج في مظاهرات ويقوم فيه بتهديد المواطنين، تمت إحالة الملف لمحكمة الخرطوم شمال وذلك لمحاكمة المتهم، حيث تم القبض عليه وأفاد حسب صحيفة الدار بأنه لا ينتمي لأي جهة نظامية، ووجهت له بلاغات تحت المواد 26 أسلحة وبلاغ 21/64، كما حددت المحكمة جلسة خلال شهر مارس لبدء محاكمته ووضع ملف القضية أمام القاضي حامد صالح. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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