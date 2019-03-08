الاتحادي: تجمع المهنيين موجود في الواقع

التاريخ: 08-مارس-2019 فى : أخبار 33 مشاهدة دعا القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أسامة حسونة القوى السياسية إلى فتح المجال للشباب من أجل مستقبل السودان، وتصحيح المسار الوطني بالتراضي، واعتبر الحوار والحكمة هما السبيل لحل الأزمة السياسية، وقال حسونة حسب صحيفة آخر لحظة، إن قانون الطوارئ والاعتقالات ستلغي الحوار، وأضاف أن تجمع المهنيين موجود في الواقع، وأشار إلى أن وحدة الاتحاديين ضمان لاستقرار السودان وحفظ نسيجه الاجتماعي، واعتبر الفساد هو العامل الأساسي للتظاهرات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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