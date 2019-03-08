التاريخ: 08-مارس-2019 فى : أخبار 8 مشاهدة والي ولاية حدودية تم تكريمه مؤخراً بعربة بوكس موديل 2018 بعد أن تم شراؤها من صاحب معرض سيارات مشهور بالولاية.. اللجنة المنظمة فشلت في سداد قيمة العربة.. صاحب معرض السيارات طالب اللجنة المنظمة باسترجاع العربة أو تكملة المبلغ المتبقي من قيمتها.. الوالي المكرم قبل الهدية وغادر الولاية حسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر صاحب معرض: استرجاع عربة الوالي أو تكملة المبلغ المتبقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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