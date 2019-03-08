حزب سياسي: دول أوروبية تجاوبت مع إسقاط أحكام الجنائية على الرئيس

التاريخ: 08-مارس-2019
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شرع الحزب الاتحادي الاشتراكي المايوي في تقديم مبادرة للقوى السياسية، تدعو إلى تكوين حكومة انتقالية برئاسة المشير عمر البشير، في وقت كشف فيه عن مساعٍ مع بعض الدول لإيجاد مخرج بشأن قضية المحكمة الجنائية الدولية.
وكشف رئيس الحزب محمد أبو بكر حسب صحيفة الإنتباهة، عن اتصالات لحزبه بـ(9) دول من بينها (بريطانيا، ألمانيا، الدنمارك وفرنسا) لإسقاط أحكام الجنائية على الرئيس البشير، مشيراً إلى تلقيهم تجاوباً كبيراً يدعم مساعيهم في هذا الصدد، غير أنه لم يفصح عن آليات أو قرارات واضحة لتلك الدول.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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