برلماني يغادر اجتماعات اللجنة الطارئة لقوانين الطوارئ غاضباً

التاريخ: 08-مارس-2019
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غادر عضو البرلمان عن حزب العدالة عباس ادريس جعفر، اجتماعات اللجنة الطارئة للنظر في قوانين الطوارئ غاضباً، بسبب عدم منحه فرصة للحديث، واتهم رئيس الجلسة أحمد التيجاني بعدم العدالة في توزيع الفرص، مشيراً في حديثه للصحافيين حسب صحيفة الإنتباهة أمس، إلى أنه ظل يطالب بفرصة منذ وقت مبكر دون أن يستجيب (التيجاني) لطلبه، وقال: (لا يعقل أن تمنح الفرص لنواب يحضرون الجلسة في وقت متأخر ويتجاهل من اعتلى مقعده داخل الاجتماع في وقت مبكر)، ودخل البرلماني في نقاش حاد مع الرئيس أحمد التيجاني الذي رد عليه بأن توزيع الفرص يخضع لتقديراته، مما دفعه إلى مغادرة الجلسة بحسب قوله.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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