استرداد عربة مأموريات مفقودة من وزارة الصحة

استردت شرطة جهاز الرقابة أمس عربة بوكس كانت وزارة الصحة الاتحادية قد أبلغت عن اختفائها، وحضر مدير مكتب وزير الدولة السابق بوزارة الصحة أمس إلى مباني الجهاز وقام بتسليم العربة البوكس، مشيراً إلى أن العربة كان قد استلمها بصورة رسمية من الوزارة ولم تكن مفقودة حسبما أفادت وزارة الصحة في شكوى رسمية دفعت بها إلى جهاز رقابة المركبات الحكومية.

وتأتي الخطوة في أعقاب القرارات الجديدة المتخذة من قبل رئاسة الجمهورية والتي حل بموجبها مناصب وزراء ووزراء الدولة بالوزارات وحكومات الولايات، وكانت وزارة الصحة حسب صحيفة الإنتباهة، قد أبلغت جهاز الرقابة عن اختفاء عربة مأموريات تتبع لها وذلك دون أن تدون وزارة الصحة بلاغاً رسمياً إلا أنها قمت شكوى رسمية لدى جهاز رقابة العربات الحكومية طالبت فيها بملاحقة السيارة المختفية وضبطها وردها لوزارة الصحة الاتحادية، وحسبما نقلت المصادر، فإن العربة المختفية بوكس دبل كاب موديل العام كان قد اقتادها مدير مكتب وزير الدولة وأن الوزارة طالبت مدير مكتب الوزير بتسليم العربة إلا أنه لم يحضرها ومنذ ذلك الوقت اختفت العربة ليتم إبلاغ جهاز الرقابة الذي شرع في البحث عن السيارة، وكانت معلومات توافرت أشارت إلى ظهور العربة المذكورة بأحد أحياء الخرطوم إلا أنه عند البحث لم يتم العثور عليها ويوم أمس قام مدير مكتب وزير الدولة السابق بتسليمها بنفسه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)