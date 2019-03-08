توقعات بارتفاع عائدات المغتربين إلى (4) مليار دولار

شرع جهاز المغتربين في إعداد إحصاء دقيق للسودانيين بالخارج، متوقعاً زيادة في عائدات المغتربين تصل إلى (4) مليار دولار بدلاً من (200) مليون دولار.

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وأعلن الأمين العام لجهاز المغتربين عصام عوض متولي عن مخاطبة الجهاز سفارات السودان بالخارج لإجراء إحصاء جديد ودقيق للسودانيين، وأوضح أن الإحصاء الحالي غير دقيق لاشتماله على أخطاء في الأرقام بحسب قوله.

وأقر عصام في مؤتمر صحفي حسب صحيفة الإنتباهة أمس، بوجود سودانيين بالخارج يعانون أوضاعاً حرجة وحالت متأخراتهم المالية لدى المشغلين دون عودتهم للبلاد، وكشف عن أصدار قرارات تمكن المغتربين من العودة لذويهم، وقال: (لن نجعل المال عائقاً أمام عودة السودانيين للبلاد)، وأعلن عن إنشاء صندوق لدعم العودة القصرية للمغتربين بسبب بعض الإجراءات التي فرضتها بعض الدول.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)