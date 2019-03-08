المؤتمر الوطني يطالب بـ(طوارئ) دائمة وينتقد قروب (منبرشات)

التاريخ: 08-مارس-2019
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طالب المؤتمر الوطني بفرض حالة طوارئ دائمة بالبلاد لحل الأزمة الاقتصادية، مطالباً بالتشدد في الأمر وإن استدعى ذلك القتل والإعدام والحرمان والسجن ومصادرة الأموال لصف الشعب السوداني.
وأكد نائب رئيس القطاع السياسي بالحزب محمد مصطفى الضو في ندوة حسب صحيفة الإنتباهة أمس، إن الطوارئ ستكون سيفاً قاسياً ومسلطاً على كل المتلاعبين والمتضاربين في العملة الصعبة ومخربي الاقتصاد والمهربين دون هوادة. وانتقد تضخيم المظاهرات في مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن المظاهرات شهدت (5) ملايين عملية نشر إلكتروني معظمها أرسل من الخارج.
وانتقد قروب (منبرشات) على الفيسبوك، وقال إن (القروب) يمارس حرباً لا أخلاقية ضد من يستهدفونه (بالفيه والمافيه)، ويتعدى على حرمات الناس وخصوصياتهم ومعلوماتهم الأسرية، وأضاف قائلاً: (هذا خطر على الأخلاق السودانية).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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