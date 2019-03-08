برطم: ندعم الطوارئ حال وجهت لمحاربة الفساد

قال رئيس كتلة التغيير بالبرلمان، أبو القاسم برطم إن فرض حالة الطوارئ بالبلاد إن كانت لتدابير احترازية اقتصادية وإدارية ولمحاربة الفساد، فنحن معها، أما إن كانت لقمع المواطن وإيقاف التظاهرات وكبت الحريات فنحن ضدها، وحذر برطم من المآلات السالبة للتطبيق الخاطئ للطوارئ، وقال في تصريحات حسب صحيفة آخر لحظة أمس، إن قانون الطوارئ لم يسن لقمع المظاهرات، مثلما أكد بذلك النائب الأول لرئيس الجمهورية ووزير العدل، وطالب القوات النظامية استيعاب الهدف من الطوارئ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)