معلومات جديدة عن قضية (السفير والطباخ)

شكلت سفارة السودان برومانيا لجنة إدارية للتحقيق في اتهامات الطباخ، تجاه السفير عبد الحفيظ العوض، ومن المنتظر أن ترفع اللجنة تقريرها لوزير الخارجية مباشرة، ونفى السفير اتهامات الطباخ، وحول اتهامات البعض بتورط السفير فيما ذهب إليه الطباخ، قال السفير حسب صحيفة آخر لحظة (هذه افتراءات، وأنا عارف الطباخ زعلان عشان فصلتو). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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