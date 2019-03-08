القبض على نظامي استولى على بضاعة بقيمة (2) مليار

كشف تاجر عن تفاصيل تعرضه لخيانة من قبل نظامي استولى منه على بضاعة تقدر قيمتها بأكثر من (2) مليار جنيه، وقال التاجر بصفته شاكياً في القضية أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال، برئاسة القاضي محمد سر الختم حسب صحيفة آخر لحظة أمس، إنه اتفق مع النظامي المتهم أثناء وجودهما بدولة عربية، بإدخال البضاعة موضوع القضية للبلاد، بصفته نظامياً وأن قيمتها تقدر بحوالي (130) ألف درهم، قام بنقل البضاعة عبر حاوية إلى السودان، وأن المتهم اتصل عليه طالباً مبلغ (200) ألف جنيه بغرض التخليص الجمركي للحاوية من مدينة بورتسودان.

وعقب وصول الحاوية للخرطوم طلب منه مبلغ (11) ألف جنيه نفقات عمال، وأضاف الشاكي أن المتهم رفض تسليمه الحاوية بحجة أن لديه جهازاً بداخلها سرق منه، وقال النظامي أنه فتح بلاغاً بمدينة بورتسودان، وتم القبض على عدد من المتهمين، وأشار الشاكي إلى أن المتهم تماطل في تسليمه البضاعة والتي كانت تحتوي على (1845) جهاز هاتف تكنو، و(1110) أجهزة تكنو موديل (32) بدون بطارية، و(365) جهاز نوكيا، بالإضافة إلى عدد (73) كرتونة كوتشينة، فيما لم يقم بتسليمه بقية الهواتف عبارة عن (340) جهاز تكنو موديل (24)، و(205) هواتف ذكية، و(440) جوالاً، بالإضافة إلى عدد (186) كرتونة كوتشينة، وكمية من المواد الغذائية عبارة عن (73) كرتونة عصير و(34) كرتونة لبن بودرة، و(34) كرتونة حجار بطارية، بجانب أكثر من (3) آلاف بطارية، وعندما رفض المتهم تسليمه البضاعة موضوع الاتهام، دون بلاغاً في مواجهته تحت نص المادة (177) وتم القبض عليه بناءً على القضية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)