تفكير إصلاحي لـ"البشير" لمواجهة الاحتجاجات.. ماذا ينوي فعله؟ (تقرير)

في الساعات الأخيرة، أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، توجيهات عاجلة إلى لجنة القوى السياسية، وتحدث عن "حرب" يخوضها السودان.

نشرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" تصريحات عن البشير، قوله إنه يؤكد على أن قانون الطوارئ، جاء لمساندة البلاد في "الحرب"، التي تخوضها حاليا، ضد "الفساد والتهريب".

وتابع البشير في لقائه مع لجنة القوى السياسية، بضرورة التوافق بين القوى السياسية، لأن هذا سيكون المرتكز الأساسي لحل أزمة البلاد الحالية.

وجدد الرئيس السوداني في لقائه توجيهاته للجنة، بضرورة معالجة الأزمات الحالية المندلعة في الشارع السوداني، ومضاعفة جهودها لتحقيق السلام من خلال الاتصالات بين كل القوى السياسية وخاصة المعارضة لتحقيق وإرساء السلام في المرحلة المقبلة.

من جانبه، قال رئيس لجنة القوى السياسية السودانية بحر إدريس أبو قردة، إن اللجنة تشكلت لمساندة آليات الدولة، من أجل إيجاد حلول للأزمة، ومراقبة ومتابعة ضمان وصول الخدمات إلى الناس مباشرة.

وأكد أبو قردة أن اللجنة هي ذراع من أذرع اللجنة التنسيقية العليا المفوضة من الحوار الوطني، حيث أنها رأت أنه لابد من الجلوس والتفاكر حول المرحلة القادمة.

Advertisements

وبين أن اللجنة توافقت قبل لقائها مع رئيس الجمهورية على عدد من القضايا، وأن اللقاء كان اليوم للحديث حول القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خاصة فيما يتعلق بالمحاور المحددة والمهمة، والتي نقلت البلاد إلى مرحلة متقدمة لإيجاد حلول مستدامة في المستقبل، خاصة موضوع السلام.

وأوضح أن اللجنة نقلت بعض الملاحظات حول قانون الطوارئ وطالبت بأن لا تطبق بصورة سلبية على حرية الناس والعمل السياسي، وأكدت أهمية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والناشطين والصحفيين تهيئة للمناخ لحوار كبير مع الممانعين، كما طالبت اللجنة الممانعين في الداخل والخارج والمسلحين بانتهاز هذه الفرصة خاصة وأن مسألة إقصاء جانب لجانب آخر لا تشكل فائدة للبلد.

و قال رئيس حزب حركة تحرير السودان، مبارك دربين أن الرئيس عمر البشير شدد خلال اجتماع اللجنة الطارئة لمعالجة الأزمة ببيت الضيافة أمس، على ضرورة إجراء مراجعة حقيقية وشاملة للخدمة المدنية لتواكب الإصلاحات التي تجري الآن.

ونبه دربين في تصريحات حسب صحيفة الإنتباهة ، إلى أن البشير أعلن أيضاً عن مراجعة جميع الهيئات العامة التي قال إنها انفصلت عن سلطة الدولة وصارت تعمل بعيداً عنها، وأكد مبارك أن تلك القرارات سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة.

وأكد الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، اعتزام بلاده على مضاعفة جهود التواصل والحوار مع كل القوى السياسية لإنهاء الاحتجاجات وتحقيق الاستقرار السياسي والسلام في المرحلة المقبلة.

وأقر الاجتماع ضرورة إطلاق سراح الناشطين والمعتقلين السياسيين الذين جرى توقيفهم خلال الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد، من أجل تهيئة المناخ لإدارة حوار مع قوى المعارضة. ونزل العديد من السودانيين وبينهم كثير من النساء مجدداً إلى شوارع العاصمة السودانية الخرطوم أمس احتجاجاً على حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس عمر البشير.