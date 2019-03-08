برطم: ندعم الطوارئ حال وجهت لمحاربة الفساد

وحذر برطم من المآلات السالبة للتطبيق الخاطئ للطوارئ، وقال في تصريحات حسب صحيفة آخر لحظة، إن قانون الطوارئ لم يسن لقمع المظاهرات، مثلما أكد بذلك النائب الأول لرئيس الجمهورية ووزير العدل، وطالب القوات النظامية استيعاب الهدف من الطوارئ.
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