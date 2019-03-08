قرارات رئاسية مرتقبة بمراجعة الخدمة المدنية والهيئات العامة

قال رئيس حزب حركة تحرير السودان، مبارك دربين أن الرئيس عمر البشير شدد خلال اجتماع اللجنة الطارئة لمعالجة الأزمة ببيت الضيافة أمس، على ضرورة إجراء مراجعة حقيقية وشاملة للخدمة المدنية لتواكب الإصلاحات التي تجري الآن.

ونبه دربين في تصريحات حسب صحيفة الإنتباهة ، إلى أن البشير أعلن أيضاً عن مراجعة جميع الهيئات العامة التي قال إنها انفصلت عن سلطة الدولة وصارت تعمل بعيداً عنها، وأكد مبارك أن تلك القرارات سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة.