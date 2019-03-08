قرارات رئاسية مرتقبة بمراجعة الخدمة المدنية والهيئات العامة

ونبه دربين في تصريحات حسب صحيفة الإنتباهة ، إلى أن البشير أعلن أيضاً عن مراجعة جميع الهيئات العامة التي قال إنها انفصلت عن سلطة الدولة وصارت تعمل بعيداً عنها، وأكد مبارك أن تلك القرارات سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة.
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