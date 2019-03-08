معتمد بلدية نيالا يتعهد بالاهتمام بمعاش الناس

أكد معتمد محلية نيالا بولاية جنوب دارفور يحى أدم عبد البنات التزامه التام وجاهزيته في المضي قدماً للمواصلة في إنفاذ كافة المشروعات التنموية المتعلقة بالبلدية ووحداتها الإدارية خلال المرحلة المقبلة، واكد في تصريحات يوم الخميس إستقرار الأوضاع الأمنية بالمحلية.
وقال عبد البنات إن تكليفه معتمداً للبلدية جاء متزامنا مع امتحانات الشهادة الثانوية، ولفت إلى اهتمام حكومته والتزامها بإنقاذ موجهات والي الولاية الفريق ركن احمد علي ابو شنب الخاصة بالإصلاحات الإدارية والإهتمام بمعاش الناس والحفاظ على الأمن والاستقرار الذي تنعم به الولاية.
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