كبر يوجه باتخاذ الترتيبات اللازمة لتأمين موقف القمح

وجه نائب رئيس الجمهورية، محمد عثمان يوسف كبر، باتخاذ الترتيبات المطلوبة لتأمين المخزون الاستراتيجي من محصول القمح، وتوقع البنك الزراعي أن يبلغ إنتاج الموسم الحالي 711 ألف طن من القمح، ويرتب البنك لشراء كل الإنتاجية.

وأطلع كبر لدى لقائه بالقصر الجمهوري يوم امس الخميس، محافظ بنك السودان المكلف، يحيى جنقول، ونائب رئيس البنك الزراعي، عبدالقادر عثمان، على موقف محصول القمح بالبلاد وترتيبات تأمين سلعة القمح.