كبر يوجه باتخاذ الترتيبات اللازمة لتأمين موقف القمح

وجه نائب رئيس الجمهورية، محمد عثمان يوسف كبر، باتخاذ الترتيبات المطلوبة لتأمين المخزون الاستراتيجي من محصول القمح، وتوقع البنك الزراعي أن يبلغ إنتاج الموسم الحالي 711 ألف طن من القمح، ويرتب البنك لشراء كل الإنتاجية.
وأطلع كبر لدى لقائه بالقصر الجمهوري يوم امس الخميس، محافظ بنك السودان المكلف، يحيى جنقول، ونائب رئيس البنك الزراعي، عبدالقادر عثمان، على موقف محصول القمح بالبلاد وترتيبات تأمين سلعة القمح.
وأوضح محافظ بنك السودان أن البنك أكمل استعداداته لتوفير السيولة المطلوبة بشراء السلعة وتسهيل الإجراءات للجهات المنفذة.
من جانبه أوضح نائب مدير البنك الزراعي، عبدالقادر عثمان حسن، أن الاستعدادات المبكرة التي اتخذها البنك في هذا الجانب، بتوفير التقاوي والأسمدة وإعلان السعر التركيزي لشراء القمح في أغسطس من العام الماضي أدت إلى زيادة كبيرة في المساحات المزروعة.
وأشار إلى أن إنتاج هذا الموسم يبشر بحصاد وفير.
وأكد نائب مدير البنك الزراعي، بحسب وكالة السودان للأنباء توفير الخيش لمنتج القمح بولايات الجزيرة والنيل الأبيض ونهر النيل، بالإضافة إلى كل المنتج في حلفا الجديدة، وأن هناك ترتيبات جارية لتوفير الخيش للولاية الشمالية.
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