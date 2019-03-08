إسناد" لمراكز الشهادة السودانية بالخرطوم

وجهت الأمين العام لاتحاد المرأة بولاية الخرطوم د. أحلام الفكي بتقديم الإسناد والدعم لمراكز الشهادة السودانية بالمحليات عبر تقديم الوجبات للمراقبين "تكل عزة" الذي تشارك فيه جمعيات صديقات المدارس والمرأة بالأحياء والقطاعات الشعبية والمجتمعية.

وانطلقت امتحانات الشهادة السودانية بكل ولايات السودان الأسبوع الماضي وتمضي بصورة اعتيادية وفقاً للترتيبات التي وضعتها وزارة التربية الاتحادية لسير عمليات الامتحانات التي أكملت أسبوعها الأول.

وقدم اتحاد المرأة بمحلية كرري، يوم الأربعاء، وجبة الإفطار لمركز مدرسة آدم يعقوب النموذجية، وبمحلية أم بدة لمركز مدرسة الحارة (29) قطاع غرب الأمير، وسيستمر تقديم الوجبات حتى نهاية الامتحانات.

إلى ذلك، أشادت د. أحلام الفكي بدور الجهات المعنية والمختصة بسلامة وانسياب امتحانات الشهادة السودانية، مما انعكس على سير الامتحانات بكل سهولة ويسر، وتمنت للطلاب النجاح والتفوق.