البشير وعدد من القوى السياسية الموالية للحكومة يتفقان على أهمية قانون الطوارئ حالياً

اتفق الرئيس البشير، وعدد من القوى السياسية الموالية للحكومة على أهمية قانون الطوارئ حالياً، فيما رفض حزبي المؤتمر الشعبي والاتحادي الديمقراطي فرض قانون الطوارئ .

وأمن الاجتماع الذي انعقد امس الخميس في بيت الضيافة برئاسة البشير، بأن لا تنعكس حالة الطوارئ سلباً على الحريات والعمل السياسي.

وقال رئيس لجنة القوى السياسية لمعالجة الأزمة بحر إدريس أبو قردة، في تصريحات صحفية، إن اجتماعهم مع البشير، ناقش قراراته التي اتخذه اخيرا ، موضحا أن الاجتماع أكد على أهمية عملية تهيئة المناخ عبر إطلاق الناشطين والمعتقلين السياسيين وتهيئة المناخ مع الممانعين.