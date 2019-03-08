وأمن الاجتماع الذي انعقد امس الخميس في بيت الضيافة برئاسة البشير، بأن لا تنعكس حالة الطوارئ سلباً على الحريات والعمل السياسي.
وقال رئيس لجنة القوى السياسية لمعالجة الأزمة بحر إدريس أبو قردة، في تصريحات صحفية، إن اجتماعهم مع البشير، ناقش قراراته التي اتخذه اخيرا ، موضحا أن الاجتماع أكد على أهمية عملية تهيئة المناخ عبر إطلاق الناشطين والمعتقلين السياسيين وتهيئة المناخ مع الممانعين.
كانت هذه تفاصيل خبر البشير وعدد من القوى السياسية الموالية للحكومة يتفقان على أهمية قانون الطوارئ حالياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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