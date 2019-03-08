اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

البشير وعدد من القوى السياسية الموالية للحكومة يتفقان على أهمية قانون الطوارئ حالياً

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
اتفق الرئيس البشير، وعدد من القوى السياسية الموالية للحكومة على أهمية قانون الطوارئ حالياً، فيما رفض حزبي المؤتمر الشعبي والاتحادي الديمقراطي فرض قانون الطوارئ .

 وأمن الاجتماع الذي انعقد امس الخميس في بيت الضيافة برئاسة البشير، بأن لا تنعكس حالة الطوارئ سلباً على الحريات والعمل السياسي.

 وقال رئيس لجنة القوى السياسية لمعالجة الأزمة بحر إدريس أبو قردة، في تصريحات صحفية، إن اجتماعهم مع البشير، ناقش قراراته التي اتخذه اخيرا ، موضحا أن الاجتماع أكد على أهمية عملية تهيئة المناخ عبر إطلاق الناشطين والمعتقلين السياسيين وتهيئة المناخ مع الممانعين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البشير وعدد من القوى السياسية الموالية للحكومة يتفقان على أهمية قانون الطوارئ حالياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا