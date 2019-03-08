وفد امريكي يزور الخرطوم الأسبوع المقبل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أفادت مصادر محلية عن زيارة سيقوم بها وفد امريكي للخرطوم في السادس عشر من الشهر الجاري . وكشف نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان متوكل التجاني عن زيارة سيقوم بها وفد امريكي للخرطوم في السادس عشر من الشهر الجاري بحسب ماذكرته الاحداث . وأضاف متوكل التجاني ان القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم عقد اجتماعا مع البروفسبور إبراهيم أحمد عمر رئيس الهيئة التشريعية القومية ولجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، حول الترتيب للزيارة.

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