الكشف عن تجاوب دول اوروبية مع إسقاط أحكام الجنائية على البشير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: شرع الحزب الاتحادي الاشتراكي المايوي في تقديم مبادرة للقوى السياسية تدعو إلى تكوين حكومة انتقالية برئاسة المشير عمر البشير، في وقت كشف فيه عن مساعٍ مع بعض الدول لإيجاد مخرج بشأن قضية المحكمة الجنائية الدولة. وكشف رئيس الحزب محمد أبو بكر لــ (الإنتباهة) عن اتصالات لحزبه بـ (9) دول من بينها (بريطانيا، ألمانيا، الدنمارك وفرنسا) لإسقاط أحكام الجنائية على الرئيس البشير، مشيراً إلى تلقيهم تجاوباً كبيراً يدعم مساعيهم في هذا الصدد، غير أنه لم يفصح عن آليات أو قرارات واضحة لتلك الدول. المادة السابقة المؤتمر الوطني: ممارسات قروب (منبر شات) خطر على الأخلاق السودانية المقالة القادمة وفد امريكي يزور الخرطوم الأسبوع المقبل

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