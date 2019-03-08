ملثمان يقتحمان منزل مستشار قانوني ويستوليا على عملات اجنبية وهواتف تقدر بمليار و700 جنيه

تحقق شرطة محلية شرق النيل في ملابسات حادثة اقتحام ملثمين لمنزل مستشار قانوني بشرق النيل واستيلائهما على عملات اجنبية. وقالت صحيفة السوداني الصادرة اليوم ان المستشار اخطر الشرطة بانه تعرض لعملية نهب داخل منزله بحي الجريف شرق.

موضحا ان ملثمين تسللا الى منزله وهدداه واستوليا على 22 الف دولار و20الف جنية الى جانب هواتف قيمة.

وقدر المستشار الاموال وبقية المسروقات بمليار جنيه بالقديم اي مليون و700الف جنيه.

ودونت الشرطة بلاغا وحققت حول الحادثة بغرض توقيف الجناة.

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