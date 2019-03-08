تعرف علي اسباب تاخير اعلان الحكومة الجديدة

ابلغ رئيس الجمهورية المشير عمر البشير للجنة القوى السياسية لمعالجة الازمة ان اسباب تاخير تشكيل الحكومة الجديدة بسبب مشاورات واسعة تجري مع القوى السياسية بما فيها قوى المعارضة في الداخل والخارج لاختيار حكومة كفاءات لادارة شؤون البلاد في المرحلة المقبلة. واكد ان الحكومة ستكون للكفاءات وليست تكنوقراط.

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