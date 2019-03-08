اعتقالات تطال عدداً من الكنداكات ببيت المال والموردة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

داهمت قوات الأمن مساء امس الخميس منازل ببيت المال والموردة ، واعتقلت عدداً من الكنداكات في بيت المال بأربع تاتشرات.

وأفادت مصادر أن بين المعتقلات حفيدتي رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي “أمان عبد الرحمن الغالي” “وغفران مرتضى كمال”.

وفي موكب امدرمان العرضة تقدمت المظاهرات طالبات الاحفاد، هاتفات ضد النظام، وانتهاكاته ضد المرأة.

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وفي حي الصحافة بالخرطوم اقتحمت منازل، مما استفز المواطنون الذين لاحقوا المقتحمين حتي فروا أمامهم.

وذكر شهود عيان أن المظاهرات التي قادتها طالبات في جامعة الرباط شهدت تحرشاً من رجال أمن بالطالبات، وندد كثيرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهذه السلوكيات التي تتنافى وقيم أهل السودان، وقال أحدهم:”إن النظام يؤكد كل يوم أنه يستحق أن يكون في مزبلة التاريخ”.

واقتحم أفراد ملثمون من قوات الشرطة أحد المنازل فى شمبات لاعتقال نساء وأطفال.