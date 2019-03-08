توقف معظم طواحين الذهب بعد إعلان الطوارئ

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشفت شعبة صادر الذهب، عن توقف معظم الطواحين العاملة في المجال بسبب أزمة في الجازولين بعد تطبيق أوامر الطوارئ.
وقال رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم الصديق في تصريحات لصحيفة السوداني الصادرة اليوم”الجمعة” إن فرض الطوارئ تسبب في آثار سلبية على القطاع ما أدى لتوقف معظم الطواحين بعد منع السلطات بيع الجازولين في السوق الأسود، وأشار إلى تأثيره على حجم إنتاج الذهب.
وأوضح أن معظم أصحاب الطواحين لا يستطيعون الحصول على الجازولين حاليًا إضافة إلى أن كل من يبيع الذهب من المعدنين لمنافذ بنك السودان المركزي يتم إيقافه نتيجة لحمله كميات من الأوراق النقدية”الكاش” وألزامه بإيداعها في الحسابات البنكية أو المصادرة.
وأكّد الصديق خروج شعبة صادر الذهب بالكامل عن دائرة التصدير والمنافسة لجهة وجود بعض الشركات الحكومية في المجال.
وأردف” خرجنا من دائرة المنافسة وأبعدنا تمامًا”.
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