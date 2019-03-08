قرار مرتقب من الهلال بشأن اللاعب موفق صديق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

علم”الموقع” أنّ نادي الهلال قرّر تصعيد لاعب الفريق موفق صديق للفريق الأول في خانة محمد أحمد بشير بعد اجتماعٍ تمّ”الخميس” بين المجلس واللاعب.

وبحسب مصدر فإن اللاعب سيوقع غدًا”السبت” على عقدٍ لمدة أربع سنوات بعد أن تم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية في حضور أمين المال عصام كرار.

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ويعمل الهلال جاهدًا من أجل دعم صفوف الفريق بأفضل العناصر تأهبًا للتحديات التي تنتظر الفريق على الصعيد المحلي والخارجي.

ويشارك”الأزرق” في بطولة الكنفدرالية، وسيواجه نظيره الأشانتي الغاني الأحد القادم ضمن المرحلة الخامسة من المنافسة.