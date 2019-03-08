حرم رئيس الجمهورية تقر بوجود تحديات تواجه المتعايشات مع “الأيدز”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أقرت حرم رئيس الجمهورية، وداد بابكر، بوجود العديد من التحديات التي تواجه المتعايشات مع فيروس “الأيدز” على مستوى المركز والولايات، فضلاً عن ضعف تقديم الخدمات للمرضى، مطالِبة بتوفير جميع الحقوق والتي تشمل التعليم والصحة والعمل.

وشددت لدى خطابها برنامج “مناصرة النساء المتعايشات مع فيروس الأيدز”، الذي نظمته منظمة السيدات الأول بأفريقيا من أجل التنمية، الخميس، شددت على ضرورة مناصرة النساء المتعايشات مع فيروس “الأيدز”، وتلبية الاحتياجات الخاصة لهن.

كما شددت على ضرورة توفير فرص العمل للمتعايشات والمكانة بين أفراد المجتمع، وأكدت على بذل المزيد من الجهد والحصول على مشاريع دخل للمتعايشات، إضافة لإدخالهن تحت مظلة التأمين الصحي.

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وناشدت المجلس الأعلى للأوقاف والتوجيه والإرشاد، برفع الروح المعنوية للمتعايشات وحث المجتمع على لين المعاملة معهن لتوفير الحياة الكريمة لهن، مشددة على ضرورة تدريب المعلمين والطلاب بكيفية محاربة المرض.

وأشاد المدير القُطري لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالأيدز، جورج شو، بحكومة السودان لتبنيها الاستراتيجيات والسياسات الشاملة لمنظمة الصحة العالمية، ولزيادة نسبة التغطية وتحسين نتائج العلاج.

وأشاد بالدور المهم الذي تلعبه السيدة الفضلى، وداد بابكر، مع منظمة السيدات الأول بأفريقيا من أجل التنمية، للمساهمة في رعاية ورفاهية الأطفال والشباب والمرأة.

شبكة الشروق