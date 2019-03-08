المحكمة الدستورية أمام اختبار صعب

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

نشرت عدد من المواقع الإخبارية نص الطعن الذي قدم للمحكمة الدستورية من الدكتور كمال محمد الامين عبد السلام المحامي والموثق بالخرطوم ضد السيد رئيس الجمهورية لمخالفة اعلان الطوارئ لأحكام الدستور ، وقد ذكر الاستاذ كمال دفوعاته التي يعتمد عليها في بطلان اعلان حالة الطوارئ وطالب بالغائها واعتبار ماترتب عليها في حكم العدم .

الطاعن ناقش في أصل الإعلان وصوابيته ودستوريته وذكر الأسباب التي يراها كافية للحكم ببطلان الاجراء وهذا بلا شك عمل قانوني وخطوة مهنية ومع أنها ذات طابع سياسي الا أنها في النهاية امر قانوني يخضع للتقييم وفقا للضوابط والقواعد القانونية وان اتخذ الشكل والمنحي السياسي سواء في الاعلان عنه أو الأمور التي تترتب عليه .

المحكمة الدستورية التي رفعت أمامها هذا الطعن ستجد نفسها مجبرة على التعامل معه وفقا للقانون وتناقش الدفوع المذكورة وهي إما أن تبطلها وترد الطعن على الطاعنين أو تقبل بها ويكون لزاما عليها حينها أن تحكم بصحة الطعن وبالتالي بطلان الإجراءات التي اتخذها الرئيس وماترتب عليها ، والى هنا والأمر قانوني لا شأن له بالبعد السياسي فهل ترى المحكمة الدستورية في نفسها الجرأة على دخول هذا الباب ام تخشى نتائجه وتخاف غضبة الرئيس الذي اصلا يعين قضاتها ويعزلهم ومن المعيب شكلا ومضمونا أن تنظر المحكمة في دعوى قانونية تطعن في دستورية فعل الرئيس وهي اصلا رهينة له ، لذا فإن المحكمة ستمر باختبار صعب وهي تنظر هذه الدعوى وستكون الفرصة متاحة لها أن تثبت استقلاليتها وان القانون يعلو ولايعلي عليه او انها ستسقط تماما عن الاعتبار .