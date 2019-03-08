مصرع 25 مهاجرا في أمريكا الوسطى بحادث سير مروع في المكسيك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت نيابة ولاية شياباس المكسيكية المحلية مصرع 25 مهاجرا من أمريكا الوسطى على الأقل وجرح 29 آخرين الخميس عندما انقلبت شاحنة كانت تقلهم على طريق سريع في جنوب المكسيك على الحدود مع غواتيمالا.

وقال المصدر نفسه إن الحادث وقع عند الساعة العاشرة (00,00 ت غ) على بعد نحو خمسة كيلومترات عن مدينة فرانسيسكو سارابيا في ولاية شياباس.

ويقطع المهاجرون من دول عدة في أمريكا اللاتينية آلاف الكيلومترات على أمل الوصول إلى الولايات المتخدة عبر المكسيك وطلب اللجوء. المادة السابقة اسرائيل تتودد للافارقة .. بقلم محمد عبد الله المقالة القادمة المحكمة الدستورية أمام اختبار صعب

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