اسرائيل تتودد للافارقة .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سعت إسرائيل ومازالت تسعي منذ سنوات للتوغل في افريقيا وحجز موطئ قدم لها في هذه القارة البكر الواعدة ، وكانت إسرائيل باستمرار تحاول كسب مساحات جديدة سعيا منها لفك عزلة اطبقت عليها يوما قبل أن يتخاذل العرب ويكسرون إجماعا كان يحرم التطبيع ويري مجرد الحديث عنه والترويج له جريمة كبري ترقي الي وصف الخيانة العظمي ، وقد كان كثير من الاحرار والشرفاء في العالم يرون أن مظلومية الشعب الفلسطيني توجب مناصرته ويعملون علي معاداة الاحتلال ولايعطونه مجالا للتواصل معهم أو فتح باب له للولوج الي بلدانهم ، وهذا الأمر كان يؤزم الصهاينة ويدفعهم لبذل اي جهد حتي يكسروا هذه العزلة لذا فإن دولة الاحتلال قدمت الكثير من الخدمات للأفارقة و أنجزت وما زالت تنجز الكثير من المشاريع في أفريقيا من خلال مجالات عدة على رأسها التكنولوجيا الطبية والزراعة وتقنيات تصفية المياه والتنمية والأمن والتدريب العسكري، أي في كل الاحتياجات الأساسية للقارة الأفريقية ، ومعلوم أن هذه المشاريع لا تقدم من أجل عيون أفريقيا بقدر ما هي لغاية خاصة تسعي إلي تحقيقها كما أسلفنا عاليه ، ومؤخراً أصبحت أفريقيا تحظى باهتمام كبير لدى الصحف الإسرائيلية في التركيز – زوراً بطبيعة الحال – على الزعم بما تسميه وحدة المأساة بين (الشعب اليهودي) والشعب الأفريقي الذي عانى من العبودية تماماً كما عانى اليهود «المحارق» والتشريد!

كذلك تسعى إسرائيل للتقرب من أفريقيا كخطوة للرد على محاولات قوى إقليمية أخرى الحصول على موطئ قدم لها في القارة.

وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) أفريقيا ثلاث مرات، بينها زيارة في يونيو 2017 لكل من أوغندا وكينيا وإثيوبيا وليبيريا. وخلال هذه الزيارة، كان نتنياهو أول زعيم غير أفريقي يخطب أمام مؤتمر دول غرب أفريقيا، علماً بأن ثلث أعضاء المؤتمر دول مسلمة ، ثم في يوليو 2016، تجددت العلاقات مع غينيا، وبعد ذلك بعام اتفق نتنياهو وإبراهيم أبوبكر كيتا، رئيس دولة مالي (البلد المسلم الواقع في غرب أفريقيا)، على إعادة العلاقات الثنائية. وفي ظل التوغل الإسرائيلي في أفريقيا، وزيارة الرئيس التشادي للقدس المحتلة يتواصل التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا بعد توقف بدأ منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي.