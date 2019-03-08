المنظمات متحاملة والحكومة ليست بريئة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

في الاجتماع المنعقد بجنيف لمجلس حقوق الإنسان في دورته الأربعين هاجمت المفوضة السامية السودان بشدة ، وتصدرت كلمتها الإشارة إلى هضم حقوق الإنسان في السودان واعتبرت أن الخرطوم في طليعة العواصم التي لا تراعي حقوق الإنسان ، وقالت إن التعامل الوحشي مع المحتجين في التظاهرات السلمية التي عمت البلد خلال الثلاثة أشهر الماضية يشكل مخالفة المواثيق الدولية ، وقالت المفوضة إن قمع المتظاهرين السلميين يتناقض مع ادعاءات الحكومة المتواصلة عن كفالة الحرية للشعب وأن من حقه الاحتجاج على الأوضاع دون أن يمنعهم أحد ، والواقع على الارض يخالف ذلك فتفريق المحتجين لم يقتصر فقط علي إطلاق الغاز المسيل للدموع وانما وصلت إلى إطلاق الرصاص والقتل الممنهج للمتظاهرين هذا فضلا عن اعتقال المئات من الشباب من الجنسين لساعات وضربهم واذلالهم بهدف كسر صمودهم وانهاء فكرة تنظيم الاحتجاجات المطالبة بإسقاط الحكومة ، ويوما بعد يوم تزداد مواقف الشعب قوة وهو يرفض الخضوع للظلم ومصادرة الحقوق الدستورية المشروعة التي لا تعطي هبة وانما هي حق ينتزع انتزاعا ، ومع هذا الصمود الشعبي يزداد الصلف الحكومي والظلم الرسمي ، ومع كثرة الانتقاد للحكومة على ملفها المتسخ في مجال الحريات وحقوق الانسان يكثر ضجيجها عن استهداف تتعرض له وأن مجلس حقوق الإنسان وغيره من المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية لاتسلم تقاريرها وتقييماتها من الصبغة السياسية وهذا قول صحيح لكن الصحيح ايضا ومايلزم الإنتباه له وعدم إغفاله ان للحكومة ملفا سيئا جدا في مجال الحقوق والحريات ولابد من تحسين هذا الملف حتي لاتكون البلد عرضة لاستهداف المنظمات والهيئات الدولية .