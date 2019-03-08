الكويت تقرر حبس محامي و4 وافدين مصريين في قضية شغلت الرأي العام الكويتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قررت النيابة العامة في الكويت حبس محامي و4 وافدين مصريين 21 يوما على ذمة التحقيق في قضية اختطاف المحامي الكويتي سعود الهلفي وتعذيبه.

وأحالت النيابة أمس الخميس المتهمين إلى السجن المركزي، بعد أيام من ضبطهم، لبدء التحقيق معهم، بحسب صحيفة “القبس” الكويتية.

وقال المصريون الأربعة: “عندما طلب منا المحامي القيام بخطف محام آخر مقابل مبلغ ألف دينار لكل واحد منا، كنا نعلم أن المبلغ قليل مقابل تنفيذ تلك العملية، إلا أننا وافقنا على القيام بها، وقررنا توثيق العملية وتصوير المحامي المحرض لابتزازه لاحقا من الخارج ليحول لنا الأموال، مقابل سكوتنا وعدم نشر هذا الفيديو، كونه سيعاقب وحده بعد أن نغادر إلى بلدنا”.

كما تبين أن المحامي المتهم قام أيضا بتصوير المحامي سعود الهلفي وهو مكبل اليدين ومغطى الرأس بكيس، وبمواجهته بالفيديو الذي عثر عليه في هاتفه، أنكر تصويره للمجني عليه وذكر أن لا علاقة له به.

يذكر أن الهلفي تعرض قبل أيام للاختطاف من أمام مكتبه قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحريره وضبط الخاطفين.

وأثارت القضية غضب جمعية المحامين الكويتية، التي أكدت عزمها شطب اسم المحامي المحرض في حال ثبوت التهم بحقه، كما طالبت بدورها بإعدام المتورطين باختطاف الهلفي.