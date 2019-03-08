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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للممثل محمد جلواك وهو يتحدث عن المرأة السودانية ودورها المجتمعي العظيم .
وكان جلواك قد أعلن في وقت سابق تضامنه مع المتظاهرين السلميين ونشر العديد من الفيديوهات الداعمة للمتظاهرين .
وبحسب متابعات محرر كوش نيوز فقد وجد الفيديو الأخير الكثير من الإعجابات خصوصاً أنه كان داعماً للكنداكات علي حسب تعبيره , وأيضاً شهد الفيديو ظهور الممثلة القديرة سامية حسن حيث أعلنت هي الأخرى دعمها ورددت شعار الثورة .
كانت هذه تفاصيل خبر جلواك يواصل دعم الثورة ويقدم مفاجأة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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