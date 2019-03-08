جلواك يواصل دعم الثورة ويقدم مفاجأة جديدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للممثل محمد جلواك وهو يتحدث عن المرأة السودانية ودورها المجتمعي العظيم .

وكان جلواك قد أعلن في وقت سابق تضامنه مع المتظاهرين السلميين ونشر العديد من الفيديوهات الداعمة للمتظاهرين .

وبحسب متابعات محرر كوش نيوز فقد وجد الفيديو الأخير الكثير من الإعجابات خصوصاً أنه كان داعماً للكنداكات علي حسب تعبيره , وأيضاً شهد الفيديو ظهور الممثلة القديرة سامية حسن حيث أعلنت هي الأخرى دعمها ورددت شعار الثورة .