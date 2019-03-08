أحزاب دارفورية تسخر من حديث عبد الواحد عن وجود عروض لفصل دارفور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سخرت أحزاب دارفورية من حديث المتمرد عبد الواحد محمد نور لوسائل الإعلام الأجنبية، بأن الحكومة قد عرضت عليه فصل دارفور وإعلان حق تقرير المصير.

وقال محمد حارن مساعد رئيس حزب حركة تحرير السودان القومى للشؤون السياسية بحسب(smc) إن حديث عبد الواحد غير واقعي وهو عبارة عن فرقعه إعلامية للفت الأنظار في هذا التوقيت، موضحاً أنه منذ بدايات الحرب بدارفور مروراً بكل مراحل التفاوض الخاصة بسلام المنطقة لم يتم الحديث عن أي انفصال لدارفور داخل أروقة المفاوضات.

من جانبه أشار العمدة هاشم أبو البشر أمين الإدارة والتنظيم بحركة القيادة التاريخية بحسب (smc) إن عبد الواحد وجد نفسه في جزيرة معزولة بعد اتجاه رفاقه للسلام، لذلك أطلق هذه التصريحات غير الموضوعية، مؤكداً إن دارفور جزء أصيل من السودان ولا يمكن فصلها مهما كانت الأسباب.