رئيس الجمهورية: قانون الطوارئ لمحاربة الفساد والتهريب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية أن قانون الطوارئ جاء لمحاربة الفساد والتهريب، مؤكدا أن الحوار الذي تم التوافق عليه من قبل القوى السياسية سيكون مرتكزاً أساسياً لحل قضايا البلاد.

وجدد الرئيس البشير لدى لقائه ببيت الضيافة يوم الخميس بلجنة القوى السياسية لمعالجة الأزمة برئاسة بحر إدريس أبو قردة التزامه بمضاعفة الجهود لتحقيق السلام من خلال الاتصالات مع كل القوى السياسية خاصة المعارضة من أجل تحقيق السلام في البلاد في المرحلة المقبلة.

وأشار بحر إدريس أبو قردة رئيس اللجنة في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة كونت لإسناد آليات الدولة من أجل إيجاد حلول للأزمة ومراقبة ومتابعة ضمان وصول الخدمات إلى الناس مباشرة ؛ مؤكداً أن اللجنة هي ذراع من أذرع اللجنة التنسيقية العليا المفوضة من الحوار الوطني حيث أنها رأت أنه لابد من الجلوس و التفاكر حول المرحلة القادمة ، مبيناً أنها توافقت قبل لقائها مع رئيس الجمهورية على عدد من القضايا ، واليوم كان اللقاء للحديث حول القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خاصة فيما يتعلق بالمحاور المحددة والمهمة ، والتي نقلت البلاد إلى مرحلة متقدمة لإيجاد حلول مستدامة في المستقبل ، خاصة موضوع السلام .

Advertisements

وأوضح أن اللجنة نقلت بعض الملاحظات حول قانون الطوارئ وطالبت بأن لا تطبق بصورة سالبة على حرية الناس والعمل السياسي ، وأكدت أهمية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والناشطين والصحفيين تهيئة للمناخ لحوار كبير مع الممانعين ، كما طالبت اللجنة الممانعين في الداخل والخارج والمسلحين بانتهاز هذه الفرصة خاصة وأن مسألة إقصاء جانب لجانب آخر لا تشكل فائدة للبلد.

وقال بحر إن اللجنة قدمت بعض الأفكار للرئيس حول أمر الحوار في المرحلة المقبلة قبل انعقاد الجمعية العمومية حتى يتم التحضير لها بشكل جيد، وأنها أكدت مباركتها لخطوة الرئيس البشير في أنه رئيس قومي وسيكون على مسافة واحدة مع كل القوى السياسية كما أكدت أهمية مساهمة كل القوى السياسية في قضايا البلاد خاصة وأنها لا تحل بواسطة حزب واحد.

وأشار أبو قردة بحسب وكالة السودان للأنباء إلى أن القوى السياسية أكدت ضرورة الانتقال إلى مرحلة التداول السلمي للسلطة وممارستها بصورة ديمقراطية عبر إصلاح سياسي يتم بحوار وناقشت كيفية دمج أكثر من 128 حزب وحركة في تحالفات وتقليلها إلى ثلاثة أو أربعة أحزاب .