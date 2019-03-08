التاريخ: 08-مارس-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة جدد رئيس مجلس الوزراء القومي د. محمد طاهر أيلا” التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. Advertisements جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه أمس (الخميس) بالبروفسور “هاشم علي سالم” الأمين العام للحوار الوطني الذي أوضح في تصريحات صحفية حسب صحيفة المجهر، أن رئيس الوزراء وعد بتنشيط عمل القطاعات الثلاثة بمجلس الوزراء والمتمثلة في القطاع الاقتصادي وقطاع الحكم والإدارة وقطاع التنمية الاجتماعية والثقافية، فيما يلي متابعة تنفيذ هذه المخرجات في محاورها المختلفة، فضلاً عن تنشيط عمل اللجان الأربع المتمثلة في لجان الدستور والتشريع والسياسات العامة ولجنة الإجراءات، مبيناً أن رئيس الوزراء تعهد بإزالة كل العقبات التي تقف أمام تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وأوضح “سالم” أن اللقاء تطرق إلى ضرورة تكثيف العمل الإعلامي بشأن الحوار ومتابعة تنفيذ توصياته وذلك لتمليك المواطنين وتبصيره بمراحل تنفيذ توصيات الحوار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “أيلا” يؤكد التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.