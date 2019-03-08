“مأمون حميدة” يشرف على علاج بعض المصابين من طلاب الجامعة الوطنية

التاريخ: 08-مارس-2019 فى : أخبار 36 مشاهدة وقف وزير الصحة السابق بولاية الخرطوم “مأمون حميدة” بنفسه أمس (الخميس)، على علاج بعض المصابين في المظاهرات، واستقبل مستشفى “يستبشرون” بعض الطلاب من الجامعة الوطنية المصابين في المظاهرات أمس، فيما وقف “حميدة” حسب صحيفة المجهر، على الطلاب المصابين في المظاهرات وأشرف بنفسه على علاج بعضهم وذلك إنفاذاً لقرار سابق أصدرته وزارة الصحة بولاية الخرطوم يلزم المؤسسات العلاجية الخاصة بعلاج المصابين في المظاهرات مجاناً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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