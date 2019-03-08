تحالف سياسي جديد يطالب بإيقاف الصرف على الأجهزة الحكومية

التاريخ: 08-مارس-2019
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دفع تحالف سياسي جديد، أطلق عليه (نهضة السودان) برؤية لحل الأزمة الاقتصادية بالبلاد لرئيس الوزراء “محمد طاهر أيلا”، وطالب التحالف بإيقاف الصرف الكبير على الأجهزة الحكومية ومعالجة رواتب الموظفين بجانب ضخ السيولة بكميات معتبرة والعمل بجدية لخفض معدل التضخم، وقال رئيس حزب الأمة الوطني “عبد الله مسار” في تصريحات صحفية بالبرلمان حسب صحيفة المجهر أمس (الخميس)، إن التحالف الجديد مكون من ستة أحزاب هي (الأمة الوطني، التحرير والعدالة القومي، حركة تحرير السودان الثورة الثانية، مؤتمر البجا، الأمة المتحد، وحزب الأمة الإصلاح والتنمية).
وبحسب “مسار” طالب التحالف رئيس الوزراء بالاهتمام بالتنمية في الريف وإيقاف الهجرة للمدن، وفتح علاقات خارجية جديدة ومعالجة المشكلات الاقتصادية مع البنوك العربية والأفريقية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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