السلطات تلاحق تجار الدولار بوسط الخرطوم

قال متعاملون في السوق الموازي “الأسود” أن أسعار العملات الأجنبية عاودت الارتفاع مجدداً مقابل الجنيه، بعد التحسن المفاجئ للعملة الوطنية عقب فرض حالة الطوارئ بالبلاد.

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وشنت السلطات الأمنية حملات مكثفة على تجار العملة بوسط السوق العربي وألقت القبض على عدد منهم.

وقال متعاملون مع الأسواق الموازية حسب صحيفة السوداني أمس، إن السلطات الأمنية ألقت القبض على عدد من تجار العملة، وأشاروا إلى ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه عبر “الشيك” حيث تجاوز الـ(90) جنيهاً، بينما بلغ سعره نقداً (73) جنيهاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)