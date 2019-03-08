وزير المالية: الطوارئ تضبط تهريب الذهب وتوفر النقد الأجنبي

شدد وزير المالية المكلف مصطفى حولي على أن موازنة العام 2019م شملت ثلاثة محاور تهدف جميعها إلى استقرار الاقتصاد القومي وذلك بضبط الدعم لمستحقيه، وقال إن الدولار يتأثر بالعرض والطلب في السوق، مؤكداً أن إجراءات الطوارئ تعمل على ضبط تهريب الذهب والمعادن الأخرى والنقد الأجنبي وتوفيره في السوق.

وأشار حولي خلال حديثه في اجتماع اللجنة الطارئة لدراسة قانون الطوارئ بالبرلمان حسب وصحيفة السوداني إلى التأثير الإيجابي للطوارئ خلال الفترة الماضية المتمثل في انسياب السلع الاستراتيجية، كاشفاً عن خطة وزارته في توفير النقد الأجنبي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

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من جانبه قال المستشار العام لوزارة العدل مولانا طارق مبارك مجذوب إن مرسوم إعلان حالة الطوارئ جاء شاملاً لمعالجة عد من الاختلالات بالبلاد.

وطمأن طارق المواطنين بأن قانون الطوارئ والتدابير الملحقة به لن يؤثر على حرية الصحافة والإعلام والتعبير، مبيناً أن الدفاع عن المتهمين والمعتقلين حق دستوري، ونفى طارق تطبيق قانون الطوارئ بأثر رجعي، وقال إن مدة سريان قانون حالة الطوارئ لمدة عام أو تقليله أمر متروك للهيئة التشريعية القومية.

بالمقابل استعرض ممثل هيئة الاستخبارات بالقوات المسلحة إيجابيات إعلان حالة الطوارئ ودورها في الحد من التهريب وتخريب الاقتصاد، مبيناً أنها تحافظ على الاستقرار وسلامة المواطنين مشيراً إلى إسهام الطوارئ في مكافحة التهريب، مؤكداً انسجام القوات النظامية في حراسة المرافق الاستراتيجية والاستقرار والأمن الداخلي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)