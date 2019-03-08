أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 8 مارس 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة المجهر: * جهاز الأمن يضبط أسلحة (إسرائيلية) ومتفجرات داخل شحنة (كركدي) * نائب رئيس الجمهورية يدشن حصاد القمح بالجزيرة الأسبوع المقبل * البشير: الحوار سيكون المرتكز الأساسي وعازمون على مضاعفة التواصل مع كافة الأحزاب * “أيلا” يؤكد التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار * المؤتمر الشعبي يعلن رفضه حالة الطوارئ *قوى دارفورية: حديث “عبد الواحد” عن عروض لفصل دارفور فرقعة إعلامية صحيفة الإنتباهة: * ضبط أسلحة إسرائيلية ومتفجرات بشحنة كركدي * الاتحادي (الأصل) و(الشعبي) يرفضان إعلان الطوارئ * المؤتمر الوطني: قروب (منبرشات) يمارس حرباً لا أخلاقية * البشير: الطوارئ لاجتثاث الفساد من جذوره * ارتفاع الدولار مقابل الجنيه والسلطات تطارد تجار العُملة * الرئاسة: مشاورات واسعة تجرى الآن أخرت إعلان الحكومة صحيفة السوداني: * البشير يكشف عن اتصالات “كبيرة” مع القوى المعارضة * إلغاء أحكام بالسجن لمتظاهرين وتغريم متظاهرات بجامعة الأحفاد * الأمن يضبط كميات من الأسلحة والذخائر غربي أم درمان * وزير المالية: الطوارئ تضبط تهريب الذهب وتوفر النقد الأجنبي Advertisements * الاتحادي والشعبي يعلنان رفضهما إعلان حالة الطوارئ بالبلاد صحيفة آخر لحظة: * ضبط شحنة أسلحة بأم درمان والقبض على تجار عُملة * القبض على نظامي استولى على بضاعة بقيمة (2) مليار * فض تظاهرات بالخرطوم ودعوات لإطلاق سراح المعتقلين * (500) مريض قلب يترددون على مستشفى الشعب يومياً * معلومات جديدة في قضية (السفير والطباخ) * سلفاكير: نقص الأموال يعرقل تنفيذ اتفاق السلام * البشير وقوى سياسية يتفقون على قانون الطوارئ وإتاحة الحُريات * تحالف سياسي يطالب بإيقاف الصرف على الأجهزة الحكومية صحيفة الدار: * شروم الذي أشعل ثورة الغضب في نفوس السودانيين يعود للأضواء من جديد * عروس تنهي حياتها شنقاً ليلة زفافها * مشاجرة بين طالبي خلوة تنتهي بمقتل أحدهما بشرق النيل * بالصورة والقلم: ضبط شاحنة غربي أم درمان عليها أسلحة وذخائر مُهربة * المفاجآت تتوالى في قضية المتهمين بانتحال شخصية حميدتي * محكمة الطوارئ تبرئ (21) من أبناء بري وامتداد ناصر وإدانة اثنين الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 8 مارس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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