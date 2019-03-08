الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى مضاعفة الجهود لحماية وتعزيز حقوق

يحتفل العالم ، اليوم الجمعة ، باليوم العالمي للمرأة ،ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى مضاعفة الجهود لحماية وتعزيز حقوق المرأة وكرامتها وقيادتها، مؤكدا أن المساواة بين الرجل والمرأة وحقوق المرأة أمران أساسيان لتحقيق تقدم عالمي في السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية.

واكد الصادق المهدي رئيس حزب الامة على ضرورة الإهتمام باليوم العاملى للمرأة الذى اعتبره تقليد عظيم .ودعا في رسالة بمناسبة يوم المرأة العالمي الى احياء اليوم بتجمعات حاشدة في الخرطوم، وفي كل العواصم الإقليمية، وفي أماكن تجمعات السودانيين في جميع انحاء العالم.

وذلك برفع شعارات ضد كافة الممارسات المكرسة لدونية المرأة والمطالبة بإزالة كافة وسائل التمييز ضد المرأة.