وقال القائم بالأعمال الأمريكي ستيفن كوتسيس في كلمة بمناسبة يوم المرأة العالمي إن نضال هؤلاء النساء المعتقلات من أجل حقوق الإنسان من شأنه دعم التغيير الإيجابي في السودان.
ونفذ موظفو السفارة الأمريكية بالخرطوم ، وقفة تضامنية داخل مقر السفارة أمس ، بمناسبة يوم المرأة العالمي .
وارتدوا الجلاليب والثياب البيضاء ، تضامناً مع النساء والرجال الذين ينشطون في قضية السلام واللاعنف في السودان.
وأعلن كوتسيس في كلمته دعم بلاده للإدماج الكامل للنساء في اقتصاد السودان ، وتخفيف حدة النزاع ، وأنشطة بناء السلام.
وأعتبر تمكين المرأة السودانية اقتصاديًا أمر حيوي لمشاركتها في الحوار الشامل والديمقراطي.
وشدد إن تمكين المرأة هو خط دفاع قوي ضد العنف والتطرف ، وهو ضروري لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الامريكية تعرب عن قلقها ازاء اعتقالات موكب المراة السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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