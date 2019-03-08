السفارة الامريكية تعرب عن قلقها ازاء اعتقالات موكب المراة السودانية

آعربت السفارة الأمريكية ، عن قلقها إزاء اعتقال السلطات ، لعدد كبير من النساء بسبب ممارستهن لحقوقهن المشروعة.

وقال القائم بالأعمال الأمريكي ستيفن كوتسيس في كلمة بمناسبة يوم المرأة العالمي إن نضال هؤلاء النساء المعتقلات من أجل حقوق الإنسان من شأنه دعم التغيير الإيجابي في السودان.

ونفذ موظفو السفارة الأمريكية بالخرطوم ، وقفة تضامنية داخل مقر السفارة أمس ، بمناسبة يوم المرأة العالمي .

وارتدوا الجلاليب والثياب البيضاء ، تضامناً مع النساء والرجال الذين ينشطون في قضية السلام واللاعنف في السودان.

Advertisements

وأعلن كوتسيس في كلمته دعم بلاده للإدماج الكامل للنساء في اقتصاد السودان ، وتخفيف حدة النزاع ، وأنشطة بناء السلام.

وأعتبر تمكين المرأة السودانية اقتصاديًا أمر حيوي لمشاركتها في الحوار الشامل والديمقراطي.

وشدد إن تمكين المرأة هو خط دفاع قوي ضد العنف والتطرف ، وهو ضروري لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع.