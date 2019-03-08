لجنة معالجة الأزمة" تدعو للإفراج عن المعتقلين

اكد اجتماع لجنة القوى السياسية لمعالجة الأزمة الذي ترأسه رئيس الجمهورية، عمر البشير، يوم امس الخميس، على أهمية عملية تهيئة المناخ من خلال إطلاق الناشطين والمعتقلين السياسيين، وتهيئة المناخ مع الممانعين.

وجدد البشير، أن الحوار سيكون المرتكز الأساسي خلال الفترة المقبلة، وأكد أن الدولة عازمة على مضاعفة الجهود والتواصل مع كافة القوى السياسية لتحقيق الاستقرار السياسي والسلام في المرحلة المقبلة.