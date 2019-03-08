الكاف يعلن موعد قرعة ربع نهائى الكونفدرالية

الخليج 365 : أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم “كاف”، اليوم الخميس، عن موعد سحب قرعة الدور ربع النهائى لبطولة كأس الكونفدرالية هذا الموسم والتي يشارك فيها الهــلال متصدراً مجموعته بفارق نقطة عن الثاني الاشانتي كوتوكو الغاني .. ومن المقرر أن تتم مراسم سحب قرعة كأس الكونفدرالية يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2019 فى العاصمة المصرية القاهرة . المادة السابقة جبريل إبراهيم يؤكد على عدم وجود أية مفاوضات مع الحكومة

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