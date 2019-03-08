الخارجية الصينية: طالما بكين وموسكو تقفان معا فالعالم سيكون أكثر أمنا وسلاما

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يى، أن روسيا والصين تتحملان مسؤولية دولية كبيرة، وطالما بقيت موسكو وبكين متماسكتين وواقفتين معا، فإن العالم سيكون أكثر أمنا واستقرارا

وقال الوزير الصيني يوم أمس الخميس في مؤتمره الصحفي السنوي: “في مجال العلاقات الدولية، تتحمل الصين وروسيا، كقوتين رئيسيتين وعضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي، مسؤولية كبيرة”.

وأضاف إن “دولتينا تحافظان على تواصل دائم حول معظم المشاكل الدولية الرئيسية، ووجهات نظرنا بشأنها متشابهة أو متوافقة، وننوي تعزيز التنسيق الاستراتيجي هذا العام، على أساس مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة”.

وختم الوزير وانغ قائلا: “طالما أن الصين وروسيا تلتزمان وتقفان معا، فإن العالم سيكون أكثر أمنا وسلاما واستقرارا”.

من جهة ثانية، أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يى، أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيزور روسيا العام الجاري. وقال: “سيشارك هذا العام، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى.. في بكين، والرئيس الصيني شي جين بينغ يستعد للقيام بزيارة رسمية إلى روسيا”.

الجدير بالذكر أن روسيا والصين تربطهما أواصر من الصداقة والعلاقات التاريخية بالإضافة إلى شراكة في الكثير من مجالات التعاون، كما تلعب الدولتان دورا هاما في تسوية الكثير من الأزمات الدولية والحفاظ على السلام وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.

سبوتنيك