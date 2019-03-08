الفيفا يخاطب الاتحاد السوداني بحماية الاندية 

الخليج 365 : تسلم الاتحاد السوداني لكرة القدم تعميم صادر من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) عبر خطاب توضيحي مرفق معه النشرة الفنية المتعلقة ببرنامج حماية الأندية وتم تسليم أندية الدوري الممتاز النسخة كاملة ..

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