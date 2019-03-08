الصين: ضغوط سياسية تقف خلف أجراءات أمريكا ضد شركات التكنولوجيا الصينية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتبر وزير الخارجية الصيني، وانغ يى، اليوم الجمعة، أن ضغوطا سياسية متعمدة تقف خلف الإجراءات الأمريكية والغربية الأخيرة ضد شركات التكنولوجيا الصينية والمواطنين الصينيين.

وقال الوزير في مؤتمره الصحفي السنوي التقليدي على هامش الدورة الحالية لبرلمان البلاد (مؤتمر الشعب لعموم الصين): “إذا نظرنا بموضوعية وبدون تحيز، ليس من الصعب ملاحظة أن الإجراءات التي تستهدف الشركات والمواطنين الصينيين في الآونة الأخيرة ليست مجرد قضية قضائية، بل هي ضغوط سياسية متعمدة”.

يذكر أن السلطات الكندية اعتقلت، منغ وان تشو، المديرة المالية لعملاق التكنولوجيا في الصين، شركة “هواوي”، في فانكوفر، في الأول من ديسمبر الماضي، بناء على طلب من الولايات المتحدة، التي وجهت اتهامات واسعة ضدها وضد شركة “هواوي” التي أسسها والدها، واعتبرت أنها تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

واتهمت الولايات المتحدة واستراليا شركة هواوي الصينية بالتجسس التقني وجمع البيانات السرية باستخدام معداتها المستخدمة في مختلف دول العالم.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن بكين تعارض بشدة تسليم كندا المديرة المالية لشركة هواوي الصينية للتكنولوجيا منغ وان تشو إلى الولايات المتحدة، وقدمت إخطارا رسميا شديد اللهجة للسلطات الكندية بهذا الصدد.

وأعلنت السلطات الكندية، الجمعة، أنها سوف تنظر في إجراءات تسليم المديرة المالية لشركة “هواوي” الصينية للتكنولوجيا، منغ وان تشو، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

روسيا اليوم