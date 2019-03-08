ظريف يدعو المجتمع الدولي لإدانة العقوبات الأمريكية الظالمة على إيران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، المجتمع الدولي، إلى إدانة العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الخميس، على حسابه على موقع تويتر، مرفقة برسالة من 66 من علماء العلوم الطبية الإيرانيين حول الاحتياجات الطبية في بلادهم، موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقال ظريف، إن العقوبات الأمريكية تعيق تلبية احتياجات المواطنين الإيرانيين من المستلزمات الطبية، وتعرقل تطوير البحوث العلمية في المجال الطبي. الاناضول المادة السابقة نجاة رئيس جزر القمر من محاولة اغتيال باعجوبة المقالة القادمة الصين: ضغوط سياسية تقف خلف أجراءات أمريكا ضد شركات التكنولوجيا الصينية

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