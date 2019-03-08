الخليج 365 : متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الجمعة 08\03\2019م (وقت نشر الخبر ) سعر صرف الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان الدولار الامريكي72.50 جنيها الريال السعودي 18.60جنيها الدرهم الاماراتي20.23 جنيه االيورو79.65 جنيه الجنيه الاسترليني90.11 جنيه الجنية المصري3.95 جنيه الريال القطري19.12 جنيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انهيار جديد للجنيه..اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الجمعة الموافق8 مارس 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.